В 25 лет жизнь приобретает особые черты

Добрый день, моя молодость! / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

Мне стукнуло 25. Стукнуло так, что до сих пор болит. Живешь, ходишь-ешь-растешь, весь по ощущениям юно-беззаботно-двадцатилетний ложишься спать, просыпаешься утром – и р-р-раз! – тебе четверть века. Так, что тут у нас... Не начатая диссертация и искривление носовой перегородки. Негусто.

Кризис двадцатипятилетних подарил умение относиться ко всему проще и с юмором. Нет, жизнь иногда по-прежнему бьет по башке, требует засунуть амбиции куда подальше. Но ты уже умеешь не обращать на это внимания и гордо задирать подбородок — мол, не очень-то и хотелось. У тебя вообще-то есть план Б. Ну и что, что ты его на ходу сочинил.

Несколько лет назад ты смотрел на ровесников, и казалось, что все, кроме тебя, пришли во взрослую жизнь с подробными инструкциями и подушками безопасности. Будто на тех парах, что ты проспал, они прошли курс молодого бойца по успешности и уверенности в завтрашнем дне. В двадцать пять так не кажется. Не потому что теперь и сам подготовлен, а потому что плевать на ровесников, с собой бы разобраться.

Двадцать пять… Учеба-работа занимают время, мои мысли занимают мечты и планы, мои юбки занимают три места в общественном транспорте. Лучший отдых — сон, лучшие годы — вот они, лучшие друзья — отец и мать. Потому что уроки жизни сложны и запутанны. Уроки родителей просты и универсальны.

Двадцать пять… Здоровье и друзья воспринимаются как дар. Это ли не везение – бегать и прыгать, когда полгода назад носил гипс. Это ли не везение — иметь в окружении людей, с которыми можно пошутить, обсудить особенности малайзийской системы образования, перспективы карьерного роста, способы поедания хинкали, фильм, книгу, мотоцикл соседа. Везение — люди, которые выслушают твое неуместное и неоправданное нытье в 12 ночи, вправят мозги или поноют за компанию, помогут, если попросить, и помогут, если не попросить. Везение – люди, которым можно не звонить месяцы, а позвонив, не почувствовать разницы и проболтать уйму времени.

Двадцать пять… Дева дивная из рода Капулетти младше тебя на десяток с лишним лет. Сын твоей одноклассницы — на два десятка. В двадцать пять вдруг обнаруживаешь в философии смысл. Канты, шопенгауэры, гегели и дильтеи не льют больше воду – о, да эти ребята жизнь поняли!

В двадцать пять список желаний неожиданно пополняется пунктом «сходить на концерт симфонического оркестра». Потому что теперь в плеере где-то между «Сплином» и американской попсой законное место заняли Вивальди, Моцарт, Бах. Тебе нравится эта музыка. И тебе нравится, что она тебе нравится. Где-то в глубине души ты даже немножко собой гордишься. Смотрите, вот он я, легкий и воздушный, как зефир! Я хочу обмахиваться веером в душном салоне и цокать копытцами, а толкаться в метро и жарить картошку не хочу.

В общем, много нового узнаешь о себе в 25, но самое приятное — кажется, что ничего не боишься и можешь все. Добрый день, моя молодость, боже мой, до чего ты прекрасна...

Таиса ГАЗИЕВА

http://www.stapravda.ru/20160909/v_25_let_zhizn_priobretaet_osobye_cherty_96437.html