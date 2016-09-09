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9 сентября 2016 г.
Вручение погон / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

Сотрудники полиции получили погоны из рук начальника краевого главка

В главном управлении МВД по краю состоялась церемония вручения погон ряду сотрудников. Был зачитан приказ МВД России о присвоении специальных званий. Начальник полицейского главка генерал-лейтенант полиции А. Олдак лично вручил офицерские погоны. Трое сотрудников различных подразделений получили внеочередное звание «полковник полиции» и «подполковник полиции» за достижение высоких результатов в служебной деятельности и успешное выполнение задач повышенной сложности. Кроме того шести сотрудникам органов внутренних дел края присвоены очередные звания «полковник полиции».

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160909/sotrudniki_politsii_poluchili_pogony_iz_ruk_nachalnika_kraevogo__96450.html
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