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«Россельмаш» подарил СтГАУ современную аудиторию для обучения студентов механизации

Солидный подарок в начале нового учебного года получил Ставропольский государственный аграрный университет от комбайнового завода «Ростсельмаш».

Это новая современная аудитория для обучения студентов факультета механизации сельского хозяйства, оснащенная по последнему слову техники с использованием мультимедийного оборудования. Как рассказали в пресс-службе вуза, большой телевизор и магнитная доска позволяют демонстрировать видеоматериалы и использовать наглядные пособия. Заместитель министра сельского хозяйства СК Сергей Ридный отметил, что до 80 процентов уборочной техники, работающей на полях края, выпущено на «Ростсельмаше». На смену старой технике приходят новые, энергонасыщенные, компьютеризированные агрегаты. Поэтому селу нужны кадры, умеющие на них работать и их обслуживать. Агровуз давно сотрудничает с этим заводом. Из 100 стипендий, выделенных компанией по программе «Кадры для отрасли», четверть получают ставропольские студенты-сельхозники. Как прозвучало на торжественном открытии новой аудитории, ожидается, что через два-три месяца в вуз прибудет новейший зерноуборочный комбайн последнего поколения АКРОС-585, чтобы служить учебным пособием.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20160909/rosselmash_podaril_stgau_sovremennuyu_auditoriyu_dlya_obucheniya_96458.html
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