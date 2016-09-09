Предприниматель в Новоалександровском районе незаконно брал деньги с рыбаков
Прокуратура Новоалександровского района нашла нарушения законодательства в сфере пользования водными биологическими ресурсами. В ходе проверки деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование общим водным объектом, расположенным в границах хутора Фельдмаршальского, было установлено, что берет деньги с граждан за пользование водными биологическими ресурсами при осуществлении любительского рыболовства — 300 рублей в сутки с человека. В адрес этого предпринимателя внесено представление об устранении выявленных нарушений, сообщили в прокуратуре края.