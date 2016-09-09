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9 сентября 2016 г.

Полкилограмма бриллиантов на 40 миллионов рублей изъяты таможенниками в Минеральных Водах

В ходе проведения совместной спецоперации Минераловодской таможни и управлений ФСБ России по Ставропольскому краю и Республике Дагестан пресечена попытка ввоза крупной партии бриллиантов, сообщила пресс-служба таможни. Прилетевшая ночным рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов жительница Дагестана при прохождении таможни выбрала «зеленый коридор», тем самым заявляя об отсутствии товаров и валюты, требующих обязательного декларирования. Однако при прохождении багажа через досмотровый аппарат в ее чемодане было выявлено 223 грамма бриллиантов, спрятанных среди одежды.

А через несколько дней случай контрабанды на этом авиарейсе повторился. Очередная женщина собиралась незаконно ввезти в страну драгоценные камни. В попытке скрыть от таможни 207 граммов бриллиантов пассажирка проявила особую изобретательность, спрятав камни в косметическом креме и финиках. По заключению эксперта, общая стоимость двух партий бриллиантов составляет 40 миллионов 249 тысяч рублей.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160909/polkilogramma_brilliantov_na_40_millionov_rubley_izyaty_tamozhen_96465.html
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