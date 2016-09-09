Первые итоги форума «Машук-2016»: время потрачено не зря!

Форум «Машук». Первые итоги / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

Северо-Кавказский форум «Машук-2016» посетили важные государственные деятели: глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов, первые лица регионов Северного Кавказа, интересными также были встречи с ответственным секретарем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яной Лантратовой, председателем Московского кавказского клуба Шамилем Джафаровым.

В течение первой смены многие ребята включились в акцию, приуроченную к 55-летию отправки первого человека в космос: письма со словами благодарности непосредственно с форума отправлялись внучке первого советского космонавта Юрия Гагарина Екатерине Караваевой.

На второй смене «машуковцам» дали возможность поучаствовать в развитии донорства – презентацию действующего на Северном Кавказе ресурсного центра по донорству крови провел его создатель Темиржан Байсиев. По итогам мероприятия более 30 участников записались в создаваемое добровольческое движение.

Серьезным стало представительство на форуме культурной элиты страны. С «машуковцами» поделились опытом прославленный артист, директор Имперского русского балета Гедиминас Таранда и известный танцор Евгений Папунаишвили, насыщенные встречи провели директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, актер театра и кино Гоша Куценко, актриса Валерия Шкирандо.

Следует отметить, что тема кинематографа получила на «Машуке-2016» особое звучание, ведь нынче в России Год кино! Молодежи показали две новые российские картины – «Коробка» и «Ночные стражи». Обстоятельный разговор о развитии важнейшего из искусств провел с машуковцами руководитель студии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

Уже по традиции форум украсили своим визитом и искрометными шутками представители российского КВН-движения, известные и начинающие юмористы, резиденты программы «Комеди Клаб». Молодежи удалось познакомиться с Александром Реввой, Семеном Слепаковым, Алексеем Ляпоровым, Ильей Романко, Сангаджи Тарбаевым. Развернутые выступления на сцене «Машука» выдали юмористический дуэт из Дагестана «Да» и команда КВН «Сборная Большого Московского цирка».

И все же наиболее эмоциональной частью «Машука» стали встречи с российскими спортсменами – чемпионами и призерами Олимпийских игр разных лет. С большим воодушевлением форум встретил легендарную советскую фигуристку Ирину Роднину, кикбоксера Бату Хасикова, российского бойца ММА Юлию Березикову и чемпионку мира по боксу Софью Очигава. Из Ставрополя на площадку приезжал победитель Олимпийских игр в составе команды России по гандболу Игорь Лавров, а Республика Северная Осетия прислала на «Машук» настоящий десант из пяти олимпийцев – борца вольного стиля Артура Таймазова, фехтовальщицу-рапиристку Аиду Шанаеву, борца греко-римского стиля Хасана Бароева, а также борца Алана Хугаева и дзюдоиста Тамерлана Тменова.

Долгожданным гостем молодежного форума в очередной раз стал многократный чемпион мира по смешанным единоборствам, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Федор Емельяненко.

Обе смены были волнительными для участников «Машука», которые представили свои проекты, причем 950 человек рассчитывают на финансовую поддержку. В нынешнем году будет распределено 105 грантов среди физических лиц на общую сумму 35,5 миллиона рублей и 20 грантов среди юридических лиц на общую сумму 50 миллионов рублей.

http://www.stapravda.ru/20160909/pervye_itogi_foruma_mashuk2016_vremya_potracheno_ne_zrya_96435.html