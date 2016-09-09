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9 сентября 2016 г.

Олимпийский праздник пройдет в Ставрополе 11 сентября

Мячи, спорт
Фото: из архива газеты «СП»

Большой спортивный праздник  «Ставрополь Олимпийский» пройдет в краевом центре  в это воскресенье. Организаторы приглашают всех принять участие в нем: гостям презентуют бесплатные спортивные секции, которые открыты на территории города, также пройдут показательные выступления по различным видам спорта и встречи с выдающимися спортсменами.

«Ставрополь Олимпийский» откроется в 10.30 и пройдет на территории стадиона средней школы №29 и физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь».

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160909/olimpiyskiy_prazdnik_proydet_v_stavropole_11_sentyabrya_96460.html
Фотография к статье Олимпийский праздник пройдет в Ставрополе 11 сентября
Фото: из архива газеты «СП»
Мячи, спорт
Мячи, спорт
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