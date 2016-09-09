Олимпийский праздник пройдет в Ставрополе 11 сентября

Фото: из архива газеты «СП»

Большой спортивный праздник «Ставрополь Олимпийский» пройдет в краевом центре в это воскресенье. Организаторы приглашают всех принять участие в нем: гостям презентуют бесплатные спортивные секции, которые открыты на территории города, также пройдут показательные выступления по различным видам спорта и встречи с выдающимися спортсменами.

«Ставрополь Олимпийский» откроется в 10.30 и пройдет на территории стадиона средней школы №29 и физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160909/olimpiyskiy_prazdnik_proydet_v_stavropole_11_sentyabrya_96460.html