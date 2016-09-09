Межведомственная комиссия по социально-экономическому развитию Ставрополья обсудила ряд вопросов

Сверьтесь с перечнем / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

На заседании межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополья под председательством первого заместителя председателя правительства Ивана Ковалева обсуждались новинки профтехобразования в крае.

Как отметил министр образования и молодежной политики СК Евгений Козюра, многопрофильные ресурсные центры профессионального образования и повышения квалификации, получившие прописку на Ставрополье, сумели выстроить эффективные отношения с работодателями, нуждающимися в тех или иных рабочих профессиях. Однако, как отметил министр, учебные заведения могли бы работать с большей нагрузкой, возможность такая есть. Важно, чтобы работодатели были более заинтересованы во взаимодействии. Как говорится, был бы заказ. Ресурсные центры способны в год подготовить до полутора тысяч специалистов. Но пока загружены примерно наполовину. Самые популярные профессии – энергетики, специалисты ресторанного сервиса, пищевики, железнодорожники и др. Немало учреждений профтех-образования оснащено высокотехнологичным оборудованием. Например, в Минераловодском колледже освоили методику замены водопроводной трубы без остановки водоснабжения дома. Активно сотрудничает с ресурсными центрами ставропольский завод «Сигнал». Здесь заинтересованы в подготовке рабочих, способных трудиться на станках последнего поколения с числовым программным управлением. В планах создать ресурсные центры на базе таких современных предприятий, как «Арнест», «Невинномысский Азот».

Как внедряется система тотального контроля за продажей алкоголя в крае, пояснил заместитель председателя комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Владимир Руденко. По его словам, к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) подключено 92,23 процента предприятий розничной торговли, торгующих алкоголем. Нарушать законодательство невыгодно, штрафы достаточно велики: от 10 до 15 тыс. рублей заплатит за нарушение должностное лицо, от 50 до 200 тыс. рублей – лицо юридическое. Более того, если реализатор алкоголя игнорирует действующие правила, то очень легко может лишиться лицензии в судебном порядке. Прежде чем продать бутылку с алкоголем, продавец обязательно заносит ее продажу в ЕГАИС с помощью специального считывающего устройства. Это гарантия, что покупателю не продадут «левый» алкоголь. По базе прослеживается весь путь от «водочного конвейера» до прилавка и продажи.

Учитывая, что ЕГАИС не способна работать без Интернета, то проблемы сегодня у маленьких населенных пунктов, не охваченных мировой паутиной. Здесь законной продажи, по сути, нет. Соответственно, процветает надомная торговля дешевым и некачественным спиртным. Например, в Арзгирском районе Интернета нет в 12 населенных пунктах. Выводы напрашиваются сами. Полномочиями бороться с нелегальным бизнесом комитет не облечен. Приходится обращаться за помощью в правоохранительные органы.

Министр здравоохранения Виктор Мажаров пояснил собравшимся, как действует система мониторинга за ценами на жизненно необходимые лекарства. Проблем, по словам главы ведомства, практически нет. Есть единичные жалобы. И, кстати, в каждой аптеке имеется специальный перечень жизненно важных лекарств вкупе с ценами на них, которые пересматриваются только раз в год. С ним можно свериться, приобретая лекарства этой категории.

http://www.stapravda.ru/20160909/mezhvedomstvennaya_komissiya_po_sotsialnoekonomicheskomu_razviti_96448.html