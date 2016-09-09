Картинная галерея работает в гимназии № 9 Ставрополя

Вот уже полтора года в гимназии № 9 Ставрополя успешно работает картинная галерея. С началом учебного года стены трех ее залов заполнили новые полотна. Сегодня это единственное в крае среднее учебное заведение, где Ставропольский краевой музей изобразительных искусств реализует совместный с педагогическим коллективом художественно-образовательный проект «Галерея искусств в школе». Кстати, подобных примеров и по России единицы.

В первые дни учебы в гости к ребятам пришли сотрудники СКМИИ. Директор музея Зоя Белая пригласила школьников в увлекательное путешествие по «дорогам искусства», а затем рассказала о трех новых выставках. Каждая из этих вполне самостоятельных экспозиций составлялась при непосредственном творческом участии самой Зои Александровны.

В просторном фойе расположились фотоработы цикла «Ноктюрн» известного у нас в стране и за рубежом греческого фотохудожника Костаса Асимиса. В следующем зале всеми цветами радуги расцвечена подборка «Эхо времени. Кто такие казаки-некрасовцы» – уменьшенная по сравнению с основной экспозицией в размерах, но сохранившая ее разно-образие и смысловую глубину. В мае этого года выставка имела огромный успех у московских зрителей. Третий раздел – «Творческая мастерская Юрия Орлова» – представляет юношеские работы выпускника Ставропольской гимназии № 9, ныне известного в стране мастера кисти заслуженного художника Василия Чуйкова. Его ставропольцы хорошо знают по необычной анепластике (стилизованным скульптурам), органично вписавшейся в городскую среду краевого центра. Во время встречи со школьниками художник рассказал ребятам об истории картин их знаменитого земляка и призвал день за днем глубже познавать «волшебную силу искусства».

– Хочется надеяться, что каждая встреча с высоким искусством будет обогащать вас и приобщать к творчеству. Мы верим, что ваша школа даст еще краю и стране новых замечательных людей, в том числе и талантливых культурологов, искусствоведов, реставраторов, которых музею сегодня очень не хватает, – подытожила встречу Зоя Белая.

Затем все вместе отправились в очередное путешествие по школьной художественной галерее, успевшей стать для многих любимым окном в мир прекрасного. А некоторые старшеклассники уже второй год успешно осваивают азы профессии экскурсовода здесь же, в стенах школы.

http://www.stapravda.ru/20160909/kartinnaya_galereya_rabotaet_v_gimnazii__9_stavropolya_96400.html