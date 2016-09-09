Карина Сатлыкова рассказала, как воплотить детские мечты и стать режиссером

О мальчишке-«бизнесмене» и наглой саранче / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

В небольшом, но очень живописном ауле жил-был вполне обычный мальчишка по имени Аман. Чтобы хоть как-то заработать, он решил сдавать в аренду соседским ребятам игровую приставку. Незатейливый бизнес шел хорошо, пока планы Амана не нарушило... нашествие саранчи. Он решает вступить в борьбу с наглым врагом.

Можно только догадываться, чем разрешится большая проблема маленького человека, потому как подробности истории нам пока неизвестны. Но зато мы точно знаем, что именно этот довольно реалистичный для наших краев сюжет ляжет в основу новой короткометражной комедии молодого кинематографиста, выпускницы курсов ВГИК и, кстати, уроженки Ставропольского края Карины Сатлыковой. Как рассказала Карина, это будет комедия с элементами драмы, а съемки девушка планирует провести на Ставрополье.

…Интересный творческий проект «Аман» Карина представила на конкурсе синопсисов (синопсис – краткая идея фильма), который проходил в крае в рамках известного межрегионального форума «Белая акация». Было заявлено 17 работ начинающих кинематографистов. Из них к финальной защите допустили только семь. По итогам конкурса синопсисов грант на съемки фильма достался и нашей землячке Карине Сатлыковой. Директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, который был в составе жюри, высоко оценил проект «Аман», отметив, что это добрая семейная история с понятным юмором и национальным колоритом.

Карине всего 23 года, она родом из села Каясула Нефтекумского района, но вот уже пять лет живет в Москве, работает на «Мосфильме». Поговорить нам удалось только по Скайпу, ведь в Ставрополе Карина задержалась ненадолго – у нее сегодня масса проектов, время расписано буквально по минутам.

В первую очередь я спросила о проекте «Аман».

– Во-первых, это будет моя дебютная картина, – говорит Карина. – Думаю, что жюри конкурса «Белая акация» оценило простоту, жизненность

сюжета. Представьте всю комичность ситуации, когда из-за какой-то саранчи рушатся все планы маленького героя! Многое здесь зрителю может показаться символичным, но сама короткометражная комедия, как мне кажется, должна получиться позитивной. В картине помимо Амана будет задействован еще ряд ключевых фигур: родители мальчика и глава администрации. С творческой командой мы уже провели открытый кастинг и выбрали исполнителя главной роли.

– Карина, самый главный вопрос: как обыкновенная сельская девочка вдруг стала режиссером?

– Можно сказать, что я выросла с этой мечтой. Родители в девять лет на день рождения подарили мне видеокамеру, с тех пор не выпускаю ее из рук. Снимала небольшие сюжеты о животных, друзьях – все это монтировалось тогда на самом примитивном уровне, ведь ни у меня, ни у моих сверстников тогда не было компьютеров. Мы сами всему учились, сами развивались, начиная с обычного копирования видеокассет. Монтаж представлял собой склеивание нужного видеоматериала из разных фрагментов. Я уже тогда чувствовала себя настоящим режиссером, собрав команду увлеченных ребят.

Окончив школу, поступила в Ставрополе на экономический факультет, а после года учебы поняла, что это не мое. В итоге перевелась на заочное отделение и уехала в Москву. Несколько раз предпринимала попытки поступить во ВГИК. На самом деле это оказалось гораздо сложнее, чем можно представить. Но я верила в свою мечту, и мне удалось попасть на отделение режиссуры монтажа, а позже – и на курсы монтажера, которые были организованы на «Мосфильме» Валерией Беловой. Лишь шести претендентам преподаватель предложила сесть за монтажный стол. Мне очень повезло оказаться в ее группе, ведь Валерия Белова более 20 лет проработала с Эльдаром Рязановым, монтировала все его знаменитые фильмы, на ее счету и работа с такими известными режиссерами, как Элем Климов, Лариса Шепитько. То есть какое-то время мне пришлось жить в двух «параллельных мирах» – с утра спешить на «Мосфильм», а вечером – на занятия в вуз. Домой попадала только к полуночи. Но ВГИК не самый главный этап в моей жизни, «проложивший» дорогу в кинематограф, главную роль все же сыграл «Мосфильм». Здесь преподают настоящие мастера советского кино, и это огромное счастье для нас, молодых начинающих кинематографистов. Получить такой объем знаний о технологии производства фильмов на кинопленке молодые люди больше нигде не смогут, а вот использовать эти навыки, скорее всего, еще предстоит.

На курсах мы узнали о разных форматах изображения, освоили синхронизацию звука, научились работать с инструментами монтажа. Вели здесь занятия и такие профессионалы своего дела, как Марина Родзевич, работавшая на картинах Карена Шахназарова, Михаила Туманишвили, Эллы Архангельской.

Дипломной работой были видеоролики, самостоятельно смонтированные учащимися. Важно сказать, что пленочный монтаж осуществлялся из срезков картин, уже вышедших на экраны. Иными словами, мы работали с остатками, с тем, что не вошло в итоговые варианты фильмов. Это усложняло задачу – необходимо было из маленьких «хвостов» создать свой оригинальный ролик. Я, например, использовала срезки картины «Ка-де-бо», в которой рассказывается история о бойцовской собаке. Но рассказала совсем другую, свою историю – о верности и преданности собаки человеку даже после его смерти…

На «Мосфильме» мне дали хорошую профессиональную базу, научили основам монтажа, а также как накладывать музыку, создавать титры. Монтаж – это процесс творческий, мало просто последовательно соединить кадры, необходимо суметь передать свою идею, донести ее до зрителя. Так что все эти мастер-классы просто бесценны: профессионалы не только многому учат, но и по-настоящему заряжают творческой энергией. Признаюсь, что сегодня мечтаю оставить свой след не только на российском, но и на мировом Олимпе кино.

– Ну а пока мы будем с нетерпением ждать твоего дебюта!

– Я и сама очень надеюсь на успех: сотрудничаю с профессиональным сценаристом из Санкт-Петербурга Леонидом Кориным. Думаю, он напишет хороший сценарий для моего фильма. Кстати, последним его проектом, удостоенным множества наград, был пронзительный фильм «Битва за Севастополь» по мотивам книги Людмилы Павличенко «Героическая быль».

– Ты говорила, что у тебя сейчас одновременно несколько проектов…

– Да, помимо работы на «Мосфильме», куда меня пригласили спустя несколько месяцев после окончания курсов, сейчас тружусь на четырех студиях, продолжая совершенствоваться как режиссер монтажа, а дополнительно как кинооператор и второй режиссер. Это все очень сложно, но большая страсть и любовь к профессии подстегивают. Я уже прошла большой и сложный путь ради самой заветной мечты снять свой фильм, поэтому сейчас настойчиво продолжаю работать над кинодебютом.

– Пусть исполнятся все твои творческие планы!

http://www.stapravda.ru/20160909/karina_satlykova_rasskazala_kak_voplotit_detskie_mechty_i_stat_r_96439.html