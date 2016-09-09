Какие ценности нужно прививать современным детям

Дети говорят / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

Мы можем петь гимны, нести флаги и знамена, выходить на демонстрации. Мы можем помнить. Но будем ли мы верить? Будем ли мы чувствовать связь с нами «сейчас» и прошлым? Вероятно, нет. Первый человек в космосе, победа в Великой Отечественной войне – значимые события. Но все, чем сегодня может гордиться человек, относится к далекому прошлому.

«Дайте детям российские ценности! Воспитывайте их! Приучайте к патриотизму!» – кричат взрослые. «У нас раньше не было проблем ни с идеологией, ни с системой ценностей», – говорит бабушка, попивая чай. Что нам могут предложить взрослые, если в пособиях по подготовке к экзамену по английскому языку в разделе тем для монологов «Выдающиеся люди» Дима Билан и Михаил Ломоносов ставятся на одну планку?

У нас, подростков, вообще нет занятости, по мнению взрослых, и в чем-то они правы. Говорят, мол, все проблемы от этого. Если будут общественные организации, которые смогут нас чем-то занять, все будет иначе. Кстати, такую организацию недавно создали, называется «Российское движение школьников». Ирина Фришман, одна из его представителей, указала причину, по которой школьникам нужно туда вступить, – «развитие у подрастающего поколения интеллектуального, профессионального и творческого потенциала». Значение, цели, задачи, несомненно, благородные. Только вот не видно жаждущих стать частью организации школьников и кипящей работы, да и не кажется ли вам, что в скором времени оно станет обязательным? Раз не хотят дети никуда идти, их заставят. Нас всегда заставляют.

Проблема в том, что информации так много, что мы превращаемся в безразличных и эгоистичных. Чтение представляют нам как обязанность, а подобное представление ведет к тому, что книги просто некому читать. От нас требуют жизненно важных решений, таких как, например, выбор профессии в 14 – 15 лет, когда мы понятия не имеем, что с нами произойдет сегодня.

А как же институт семьи? Бабушки и деды, выросшие в СССР, и родители наши, слушающие Земфиру и вскормленные призывами «Кино». Холодность в детстве выросла в безразличие по отношению к своему собственному ребенку. Как итог, вечно занятые, вечно ссорящиеся родители, которые считают, что если они зарабатывают ребенку на еду и одежду, то их можно назвать хорошими. Родители, в большинстве случаев читавшие книгу лет пять назад. А младшие братья и сестры, за которыми нужно постоянно следить и чаще всего воспитывать, водить в садик, кормить, говорить по душам, включать мультики, ограничивать время за компьютером, выводить гулять, потому что нет у взрослых времени, нет сил, нет желания.

Большинство поколений в истории нашей страны носят название «потерянные». Мы же поколение потребления. Мы привыкли относиться ко всему, что получаем, безразлично, потому что все ломается и меняется слишком быстро, чтобы начать это любить или привыкнуть к этому. Мы пассивны. Уроки длятся примерно пять-шесть часов, сделать домашнее задание с нынешней системой образования – еще два-четыре (да и то, если вникать во все основательно, четырех часов не хватит). Плюс каждый второй ходит к репетитору, а чаще всего не к одному – это еще два-три часа. А как же секции и кружки?

Так хочется, чтобы взрослые разобрались в своих проблемах, тогда и детям станет легче…

Ксения ОЛЕФИРЕНКО, школьница

http://www.stapravda.ru/20160909/kakie_tsennosti_nuzhno_privivat_sovremennym_detyam_96438.html