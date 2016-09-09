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9 сентября 2016 г.
Рождение новой кафедры / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

Кафедра рекламы и связей с общественностью открыта в СКФУ

1 сентября 2016 года войдет в историю Северо-Кавказского федерального университета как день образования новой кафедры рекламы и связей с общественностью.

Кафедры рекламы и связей с общественностью открыта в новом учебном году в СКФУ

Несмотря на то что кафедра получила новое название, она имеет богатую историю и не первый год готовит высококвалифицированные кадры журналистов. Кафедра уже реализует приоритетное направление по формированию медиаграмотности Северо-Кавказского федерального округа и повышения имиджа региона. А также проводит переподготовку специалистов по направлениям: «PR в государственных и бизнес-структурах», «Управление рекламным и медиабизнесом».

Для коллектива кафедры новое имя – это особенный праздник, в этот день решили провести для студентов-первокурсников PR-кампанию. На мероприятие были приглашены ведущие специалисты региона в области рекламы, PR, маркетинга. Сюрпризом стал для студентов и корпоративный значок кафедры с ее логотипом.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160909/kafedra_reklamy_i_svyazey_s_obschestvennostyu_otkryta_v_skfu_96441.html
Фотография к статье Кафедра рекламы и связей с общественностью открыта в СКФУ
Кафедры рекламы и связей с общественностью открыта в новом учебном году в СКФУ
Кафедры рекламы и связей с общественностью открыта в новом учебном году в СКФУ
Фото из архива кафедры рекламы и связей с общественностью СКФУ
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