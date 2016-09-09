Кафедра рекламы и связей с общественностью открыта в СКФУ
1 сентября 2016 года войдет в историю Северо-Кавказского федерального университета как день образования новой кафедры рекламы и связей с общественностью.
Несмотря на то что кафедра получила новое название, она имеет богатую историю и не первый год готовит высококвалифицированные кадры журналистов. Кафедра уже реализует приоритетное направление по формированию медиаграмотности Северо-Кавказского федерального округа и повышения имиджа региона. А также проводит переподготовку специалистов по направлениям: «PR в государственных и бизнес-структурах», «Управление рекламным и медиабизнесом».
Для коллектива кафедры новое имя – это особенный праздник, в этот день решили провести для студентов-первокурсников PR-кампанию. На мероприятие были приглашены ведущие специалисты региона в области рекламы, PR, маркетинга. Сюрпризом стал для студентов и корпоративный значок кафедры с ее логотипом.
Фото из архива кафедры рекламы и связей с общественностью СКФУ