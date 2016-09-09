Фестиваль семейного творчества «Большая семья» провели в Лермонтове

Во дворе храма Преподобного Сергия Радонежского города Лермонтова прошел фестиваль семейного творчества «Большая семья». Организаторами выступили отдел культуры администрации города и Дворец культуры совместно с Лермонтовским благочинием Пятигорской епархии. Прихожане храмов с удовольствием участвовали в творческих конкурсах и викторинах, например, благодаря веселым загадкам вспомнили первоначальное значение слова «брак», а также то, почему покровителем брачных союзов на си считался кузнец, какая игрушка символизирует семейное счастье и что нужно сделать для того, чтобы стать настоящим человеком. Конкурс «Семейные увлечения» составили номера художественной самодеятельности: кто-то читал стихи, кто-то пел, кто-то принес свои поделки и детские рисунки. Нашлись даже мастера аквагрима. А на «Семейном каравае» хозяйки угощали собравшихся пирогами, пирожными и другими вкусностями.

В Пятигорской епархии работа с семьями носит разносторонний и планомерный характер. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт ежегодно вручает премии «Православная семья» многодетным, нуждающимся семьям, тем, кто воспитывает детей-инвалидов. При поддержке епархии действует общественная организация «Родительское собрание».

Наталья БЫКОВА , при содействии пресс-службы Пятигорской епархии РПЦ

http://www.stapravda.ru/20160909/festival_semeynogo_tvorchestva_bolshaya_semya_proveli_v_lermonto_96470.html