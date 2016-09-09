Четыре региона российского юга договорились о сотрудничестве / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

На молодежном форуме «Ростов», проходящем в Ростовской области, были заключены четырехсторонние партнерские соглашения между четырьмя регионами Юга России – Ставропольским краем, Астраханской и Ростовской областями, Республикой Калмыкия.

На главной форумной площадке в присутствии всех его участников подписи под соглашением о сотрудничестве в сфере экономики, туризма, развития физической культуры и спорта, реализации государственной политики РФ в отношении российского казачества поставили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, главы Ростовской области Василий Голубев, Астраханской области Александр Жилкин, Республики Калмыкия Алексей Орлов.

Второе четырехстороннее соглашение касается взаимодействия в реализации молодежной политики. Подписи под ним поставили руководители органов исполнительной власти регионов, ответственные за работу с молодежью. От Ставрополья в церемонии принял участие министр образования и молодежной политики края Евгений Козюра.

Значение заключенных соглашений прокомментировали руководители регионов.

– В этих документах отражена нацеленность на сотрудничество, которая будет вести к реализации важных для наших регионов экономических задач и будет помогать их благополучию, – отметил Василий Голубев.

Он также подчеркнул, что товарооборот между четырьмя регионами превышает 20,3 миллиарда рублей в год, что составляет 6% от российского объема. Заключенные соглашения, по его словам, позволят увеличить эти показатели, достичь новых результатов в развитии регионов.

– Здесь заложены основы для вашей будущей реализации, – обратился к участникам форума Александр Жилкин. – Сегодняшние экономические трудности однажды закончатся, а огромные ресурсы, которыми обладают наши регионы и весь российский Юг, позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. И эти возможности будут использоваться вами.

– Мы закрепили то, что веками развивалось на юге России, – это добрососедство и дружба. Сегодня наша задача – создать экономическую и правовую базу, которая позволит нашему сотрудничеству в дальнейшем выстраиваться системно, помогая развитию российского Юга, – подчеркнул Алексей Орлов.

– Наши регионы – это более 5% жителей Российской Федерации, это примерно 12% ВВП страны. Практически все возможности России представлены здесь – от сельского хозяйства и добычи ископаемых ресурсов до тяжелого машиностроения. Нам необходимо объединяться. И мне хотелось бы, чтобы, смотря сегодня на нас, участники форума учились дружескому рукопожатию. Потому что дружба между людьми, между регионами важна всегда, – сказал Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья отметил, что соглашения открывают возможности для объединения усилий регионов в решении широкого круга задач. В частности, острым и для Ставрополья, и для Ростовской области остается вопрос нехватки мощностей переработки сахарной свеклы – это может стать одним из первых направлений для совместной работы. Также большой потенциал имеет развитие взаимодействия в туристской сфере.

После церемонии подписания соглашений главы регионов провели встречу с участниками форума, ответили на их вопросы. Состоялись встречи каждого руководителя с делегациями своего региона на форуме. Ставрополье в Ростовской области представляли 20 человек. Они задали губернатору вопросы, касающиеся реализации молодежной политики и молодежных инициатив.

Одна из них получила поддержку немедленно. Владимир Владимиров вместе со своими коллегами записал видеопоздравление ставропольцам с Днем Ставропольского края. Об этом попросили молодые активисты, которые собираются выпустить к 17 сентября свой видеоролик.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160909/chetyre_regiona_rossiyskogo_yuga_dogovorilis_o_sotrudnichestve_96457.html