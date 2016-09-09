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9 сентября 2016 г.

10 сентября в Ставрополе пройдет праздничная ярмарка от товаропроизводителей края

10 сентября в Ставрополе на площадке по ул. Доваторцев, 50 развернётся большая праздничная ярмарка товаропроизводителей, посвященная Дню города и Дню края.

В широком ассортименте будет представлена продукция региональных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств и оптовых предприятий. Порадует широкий выбор круп, макаронных изделий, мясомолочной продукции, свежей рыбы, а также сезонных овощей и фруктов. Важно отметить, что приобрести продукты можно будет по ценам товаропроизводителей. Формат праздничной ярмарки приятно удивит и тем, что гостям предложат продегустрировать новые виды хлеба и хлебобулочных изделий.

Кстати, для льготных категорий граждан в этот день будет организована работа волонтеров, которые помогут доставить покупки до бесплатных грузовых такси. Администрация Ставрополя приглашает всех жителей и гостей краевого центра посетить праздничную ярмарку «Выходного дня»!

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160909/10_sentyabrya_v_stavropole_proydet_prazdnichnaya_yarmarka_ot_tov_96461.html
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