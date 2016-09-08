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8 сентября 2016 г.

Жених похитил в Пятигорске 16-летнюю девушку, за что будет судим

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Минераловодского района, подозреваемого в похищении человека, сообщили в краевом управлении СКР.

По данным следствия, утром 21 августа подозреваемый, с целью последующей женитьбы по национальной традиции, похитил 16-летнюю девушку. Потерпевшую через неделю привезли домой из Сочи.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160908/zhenikh_pokhitil_v_pyatigorske_16letnyuyu_devushku_za_chto_budet_96431.html
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