Жених похитил в Пятигорске 16-летнюю девушку, за что будет судим

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Минераловодского района, подозреваемого в похищении человека, сообщили в краевом управлении СКР.

По данным следствия, утром 21 августа подозреваемый, с целью последующей женитьбы по национальной традиции, похитил 16-летнюю девушку. Потерпевшую через неделю привезли домой из Сочи.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160908/zhenikh_pokhitil_v_pyatigorske_16letnyuyu_devushku_za_chto_budet_96431.html