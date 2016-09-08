Всероссийская акция «Шагающий автобус» стала популярной на Ставрополье

В первые дни учебного года тысячи школьники Ставрополья присоединились к Всероссийской акции «Шагающий автобус», сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Используя картон, фанеру, цветную бумагу, световозвращатели, краски и, кончено же, бурную фантазию, ребята из начальных классов заблаговременно изготовили яркие макеты автобусов, светофоров, дорожных знаков и вместе с сотрудниками Госавтоинспекции побывали на пешеходных переходах вблизи школ, чтобы не только протестировать безопасные подходы к школам, но и привлечь внимание водителей к тому, что улицах городов и сел появились юные пешеходы, спешащие в школу.

http://www.stapravda.ru/20160908/vserossiyskaya_aktsiya_shagayuschiy_avtobus_stala_populyarnoy_na_96434.html