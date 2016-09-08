В Ставрополе осужден хулиган, избивавший полицейских

Не дерись! / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

Некто А. Малахов осужден в Ставрополе за совершение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В ночь с 16 на 17 февраля он в приемном отделении крайбольницы сильно бранился, а прибывшего сотрудника полиции ударил ладонью по лицу. Второму полицейскому достался удар в лицо кулаком. Приговором Промышленного районного суда Малахов осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года, сообщили в прокуратуре Промышленного района.

http://www.stapravda.ru/20160908/v_stavropole_osuzhden_khuligan_izbivavshiy_politseyskikh_96418.html