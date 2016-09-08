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8 сентября 2016 г.

В Ставрополе мошенник проводил регистрацию граждан поддельными печатями

Десятки поддельных печатей и штампов изъяты оперативными сотрудниками полиции и краевого управления ФСБ у жителя Ставрополя, подозреваемого в мошенничестве. В ходе личного досмотра у него нашли также героин. Как установлено, подозреваемый размещал на одном из городских сайтов объявление об оказании государственных услуг по постановке на регистрационный учет. А затем за деньги проставлял в паспортах и домовых книгах фальшивые печати. Содействие в осуществлении незаконной деятельности подозреваемому оказывала его сожительница, которая уже дала признательные показания. В настоящее время следователи устанавливают круг потерпевших.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160908/v_stavropole_moshennik_provodil_registratsiyu_grazhdan_poddelnym_96447.html
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