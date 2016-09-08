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8 сентября 2016 г.

В аптеке Ессентуков продавали «Лирику» без рецепта врача

Прокуратура Ессентуков в ходе проверки законности безрецептурной реализации на территории города аптечными и иными организациями лекарственного препарата «Лирика» и других лекарственных средств, обладающих одурманивающим действием обнаружила, что провизор аптеки «Оранж» продал «Лирику» без рецепта врача. В отношении провизора возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной торговли лекарственными препаратами. По результатам его рассмотрения в Территориальном органе Росздравнадзора по краю виновное должностное лицо аптеки оштрафовано на пять тысяч рублей, сообщили в прокуратуре края.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160908/v_apteke_essentukov_prodavali_liriku_bez_retsepta_vracha_96428.html
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