Ставропольский «Динамо-Виктор» взял верх над чемпионами России по гандболу

Стартовал сезон мужской гандбольной суперлиги, среди дюжины лучших коллективов страны в котором выступает ставропольская команда «Динамо-Виктор». В стартовой встрече ставропольские мастера ручного мяча сотворили суперсенсацию, сумев переиграть бессменных чемпионов России команду «Чеховские медведи» со счетом 27:26, ведя после первого тайма в счете с перевесом в три мяча.

Как отметил главный тренер коллектива Сергей Кленов, наши ребята целенаправленно готовились к матчу около двух недель, внимательно разбирая игру соперника. Команда находится на ходу, в хорошем физическом состоянии, нет в чем-то провалов. Было заметно, что ребята хорошо настроены и полны решимости одержать первую победу в чемпионате. Играли на своей площадке, что придавало дополнительные силы. Главное — нужно было сыграть дисциплинированно, что и удалось сделать. А в концовке на фоне усталости не упустили преимущество. Наставник отметил, что приятно начинать сезон с такой победы, и выразил надежду, что в этом году команда выступит лучше, чем в прошлом.

Главный тренер соперников Владимир Максимов отметил, что «Динамо-Виктор» оказало хорошее сопротивление. И добавил, что каждое поражение дает свою пользу, так как оно заставляет игроков мобилизоваться и начинать думать, что сделано не так.

http://www.stapravda.ru/20160908/stavropolskiy_dinamoviktor_vzyal_verkh_nad_chempionami_rossii_po_96443.html