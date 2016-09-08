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8 сентября 2016 г.

Спасатели вытащили из оврага бригаду железнодорожников на Ставрополье

Пожарные

Спасатели помогли железнодорожной бригаде выбраться из оврага. Как сообщили подробности в пресс-службе ПАСС СК, совершая в трех километрах от поселка Рогатая Балка Петровского района плановый объезд дорожных путей на спецавтомобиле ГАЗ-66 «Вахта», ремонтники не смогли преодолеть опасный подъем. Достигнув середины пути, машина с шестью рабочими в кузове неожиданно покатилась вниз на железнодорожный мост. Оценив опасность разбиться о конструкцию моста, водитель в нужный момент вывернул руль, и машина на боку съехала в овраг у моста, что в итоге спасло людям жизнь.

На помощь железнодорожникам вызвали пожарных ПЧ №86 ПАСС СК поселка Рогатая Балка Петровского района. Вытащить спецавтомобиль из оврага оказалось непросто, тем более, что оставалась опасность слететь вниз по зыбкому склону. Первым делом пассовцы эвакуировали пострадавших на ровную поверхность, затем вырыли углубления в земле, укрепив таким образом автомобиль. С помощью трактора они поставили ГАЗ-66 на четыре колеса, а после за стальные тросы вытащили тяжеловес из оврага пожарным «УРАЛом».

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160908/spasateli_vytaschili_iz_ovraga_brigadu_zheleznodorozhnikov_na_st_96454.html
Фотография к статье Спасатели вытащили из оврага бригаду железнодорожников на Ставрополье
Пожарные
Пожарные
Фото пресс-службы ПАСС СК
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Спасатели вытащили из оврага бригаду железнодорожников на Ставрополье
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