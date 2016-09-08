Сотрудник наркоконтроля сфальсифицировал материалы деятельности в Грачевском районе

Фальсификатор от ОРД / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

В Ставропольском краевом суде вынесен приговор Д. Измалкову, совершившему фальсификацию материалов оперативно-разыскной деятельности (ОРД), сообщила пресс-служба прокуратуры края. Он сфальсифицировал оперативно-разыскные мероприятия о сбыте жителем Старомарьевки сильнодействующего вещества. Его действия были спровоцированы сотрудниками наркоконтроля. Кроме того, участники оперативно-разыскных мероприятий не выезжали на место преступления и не фиксировали момент сбыта.

Факт фальсификации выявлен работником прокуратуры Грачевского района при утверждении обвинительного заключения в отношении обвиняемого, материалы были направлены на проверку в Следственный комитет России, где и было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника наркоконтроля. Суд оштрафовал Измалкова. Приговор не вступил в законную силу.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160908/sotrudnik_narkokontrolya_sfalsifitsiroval_materialy_deyatelnosti_96416.html