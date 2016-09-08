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Славянский форум искусств «Золотой витязь» открывается в Ставрополе 12 сентября

Славянский форум искусств «Золотой Витязь»

В предстоящий понедельник ставропольцев ждет большое культурное событие: в Ставрополе стартует VII Славянский форум искусств «Золотой витязь».

Вместе с бессменным руководителем форума народным артистом России Николаем Бурляевым в наш край высадится мощный культурный десант популярных деятелей отечественного и зарубежного искусства. Они в течение недели будут выезжать в районы края для творческих встреч с населением. Начнется форум необычно – на открытой площадке в центре Ставрополя, на Крепостной горе, в 19.00. Впервые в Ставрополе выступит прославленный Государственный академический Большой симфонический оркестр

им. Чайковского под руководством народного артиста СССР легендарного дирижера В. Федосеева. В концерте примет участие и сам Н. Бурляев. Организаторы форума приглашают всех желающих провести чудный музыкальный вечер на фоне любимой воздушной набережной.

В большой программе «Золотого витязя» новые художественные выставки, выступления таких замечательных коллективов, как Государственный ансамбль танца Беларуси, Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева, Государственный хор МЧС России под управлением регента Г. Сафонова, ансамбль National Art (Болгария), группа «КарТуш» народного артиста РФ Д. Певцова, многочисленные кинопоказы и спектакли с участием популярных артистов.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20160908/slavyanskiy_forum_iskusstv_zolotoy_vityaz_otkryvaetsya_v_stavrop_96442.html
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Славянский форум искусств «Золотой Витязь»
Славянский форум искусств «Золотой Витязь»
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