На Ставрополье следователь вымогал у жителя 300 тысяч рублей за непривлечение к ответственности
Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность следователя ОМВД по Кировскому району Г. Бегияна, причастного к вымогательству денежных средств. Он требовал у жителя Новопавловска 300 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). При получении денег следователь был задержан. Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, недавно Кировский районный суд приговорил Г. Бегияна к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, штрафу в размере 50 тысяч рублей.