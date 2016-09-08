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8 сентября 2016 г.

На Ставрополье следователь вымогал у жителя 300 тысяч рублей за непривлечение к ответственности

Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность следователя ОМВД по Кировскому району Г. Бегияна, причастного к вымогательству денежных средств. Он требовал у жителя Новопавловска 300 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). При получении денег следователь был задержан. Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, недавно Кировский районный суд приговорил Г. Бегияна к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, штрафу в размере 50 тысяч рублей.

В. АНДРЕЕВ
http://www.stapravda.ru/20160908/na_stavropole_sledovatel_vymogal_u_zhitelya_300_tysyach_rubley_z_96449.html
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