На Ставрополье следователь вымогал у жителя 300 тысяч рублей за непривлечение к ответственности

Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность следователя ОМВД по Кировскому району Г. Бегияна, причастного к вымогательству денежных средств. Он требовал у жителя Новопавловска 300 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). При получении денег следователь был задержан. Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, недавно Кировский районный суд приговорил Г. Бегияна к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, штрафу в размере 50 тысяч рублей.

В. АНДРЕЕВ

http://www.stapravda.ru/20160908/na_stavropole_sledovatel_vymogal_u_zhitelya_300_tysyach_rubley_z_96449.html