На Ставрополье рейсовый автобус съехал в кювет, один человек пострадал

7 сентября в Минераловодском районе на 367-м километре федеральной автодороги «Кавказ», вблизи с поселком Бородыновка, произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Неоплан», следовавшего по маршруту «Владикавказ-Ростов».

Авария произошла ночью, автобус съехал в кювет. Сообщение о ЧП поступило дежурным МЧС края в 23-30. На место происшествия выехали специалисты оперативных служб.

В автобусе находилось 19 человек (17 пассажиров и 2 водителя). Пострадал один человек. Детей в салоне не было, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по СК. Пострадавшую доставили в центральную городскую больницу Пятигорска. Пассажиров отправили в Ростов попутно следовавшим автобусом «Грозный-Ростов».

http://www.stapravda.ru/20160908/na_stavropole_reysovyy_avtobus_sekhal_v_kyuvet_odin_chelovek_pos_96427.html