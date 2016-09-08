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8 сентября 2016 г.

На Ставрополье рейсовый автобус съехал в кювет, один человек пострадал

ДТП: рейсовый автобус съехал в кювет

7 сентября в Минераловодском районе на 367-м километре федеральной автодороги «Кавказ», вблизи с поселком Бородыновка, произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Неоплан», следовавшего по маршруту «Владикавказ-Ростов».

Авария произошла ночью, автобус съехал в кювет. Сообщение о ЧП поступило дежурным МЧС края в 23-30. На место происшествия выехали специалисты оперативных служб.

В автобусе находилось 19 человек (17 пассажиров и 2 водителя). Пострадал один человек. Детей в салоне не было, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по СК. Пострадавшую доставили в центральную городскую больницу Пятигорска. Пассажиров отправили в Ростов попутно следовавшим автобусом «Грозный-Ростов».

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160908/na_stavropole_reysovyy_avtobus_sekhal_v_kyuvet_odin_chelovek_pos_96427.html
Фотография к статье На Ставрополье рейсовый автобус съехал в кювет, один человек пострадал
ДТП: рейсовый автобус съехал в кювет
ДТП: рейсовый автобус съехал в кювет
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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