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8 сентября 2016 г.

На Ставрополье производство плодов и винограда увеличится в 5 раз

8 сентября в Петровском районе прошло заседание коллегии министерства сельского хозяйства СК, посвященное состоянию и перспективам развития плодоводства и виноградарства. В его работе приняли участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань и министр сельского хозяйства Владимир Ситников. Как прозвучало на встрече, в условиях санкций перед региональным агропромом стоит задача добиться максимального обеспечения населения сельхозпродукцией, а именно увеличить промышленное производство плодов и винограда в пять раз. Для этого необходимо ежегодно закладывать до 2000 гектаров садов и 600 гектаров виноградников и нарастить площади под лозой до 20-30 тыс. га и садами до 50 тыс. га. С учетом почвенно-климатического потенциала края и его разнообразия, а также сортового ассортимента, в каждом районе края должно быть от 500 и более гектаров виноградников и садов.

Каждый гектар сада и виноградника позволяет получить прибыли в десятки и сотни раз выше, чем гектар зерновых и технических культур.

Так, по итогам 2015 года, каждый гектар интенсивного сада в ООО «Нива С» Труновского района обеспечил 590 тыс. рублей с рентабельностью 220 процентов. В Георгиевском районе интенсивные сады – 180 тыс. рублей, с рентабельностью 52 процента.

Один гектар технических виноградников обеспечивает прибыль 150,0 тыс. рублей с рентабельностью до 200 процентов, а столовых 432,0 тыс. рублей при рентабельности 180 процентов. В то же время в зерновом хозяйстве прибыль с гектара составляет от 5 до 20 тыс. рублей.

– Производство плодов, винограда и продуктов его переработки является одним из важнейших бюджетонаполняющих направлений хозяйственной деятельности агропромышленного комплекса, – подчеркнул министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. – Плодоводческие организации Ставропольского края такие как ООО «Интеринвест», СПК «Незлобненский», ООО «Новозаведенское», ООО «Нива С» с 1 га сада уплачивают налогов и сборов от пяти до десяти тысяч рублей, виноградарские организации с полным циклом производства как ЗАО СХП «Виноградное» до 120 тыс. рублей, в то время как зерновые организации от 300 рублей до трех тысяч рублей с гектара.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160908/na_stavropole_proizvodstvo_plodov_i_vinograda_uvelichitsya_v_5_r_96424.html
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