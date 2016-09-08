На Ставрополье оштрафовано сельхозпредприятие за распашку пастбища

Распахали пастбища / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

Прокуратура Александровского района выявила нарушения правил трансформации сельскохозяйственных угодий, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Земельные участки ООО СП «Северное» использует для посева зерновых культур, хотя они относятся к пастбищам. Прокуратурой района в отношении СП «Северное» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. «Северное» оштрафовано на 30 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160908/na_stavropole_oshtrafovano_selkhozpredpriyatie_za_raspashku_past_96417.html