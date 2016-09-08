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8 сентября 2016 г.

На Ставрополье легковушка угодила под КамАЗ, пассажиры чудом выжили

В ночь с 6 на 7 сентября в районе Новоалександровска КамАЗ, двигаясь в одном направлении с ВАЗ 2115, проезжал участок, где идет ремонт моста. В темноте задние фары тяжеловеса слились в одну линию с сигнальными огнями ремонтного заграждения, введя в заблуждение водителя легковушки. Запутавшись в сигналах, 36-летний мужчина потерял ориентир, и на полном ходу влетел под идущий впереди грузовик. От удара кузов КамАЗа лег на кабину «пятнадцатой», искорежив и смяв металлические конструкции.

На место происшествия выехали пожарные ПЧ №46 ПАСС СК станицы Григорополисская Новоалександровского района и удивились счастливой случайности. Двое пассажиров «пятнадцатой» чудом выжили и даже самостоятельно выбрались из окна разбитой вдребезги машины. С травмами средней тяжести их увезли в ближайшую больницу.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160908/na_stavropole_legkovushka_ugodila_pod_kamaz_passazhiry_chudom_vy_96453.html
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