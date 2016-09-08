Крупнейшее в СКФО производство керамокирпича на Ставрополье построили за два года
В Ипатовском районе запустили завод ООО «Экокирпич» по производству керамического кирпича. Мощность нового завода составляет 50 миллионов кирпичей в год: по 100 тысяч в смену. Завод оснащён современным оборудованием, а обжиг кирпича ведётся без газовых горелок по не редкой в России технологии. Предприятие уже дало Ипатовскому району 32 рабочих места, вскоре штат расширится до 50 единиц.
В торжественном открытии завода принял участие заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Дмитрий Макаркин. Он пожелал владельцам завода успешной работы и новых проектов на территории края.
– Проект стартовал в марте 2014 года, и сегодня мы с ноля построили самый крупный в СКФО завод по выпуску керамического кирпича, – подчеркнула в приветственном слове руководитель инвестиционного проекта ООО «Экокирпич» Ольга Антонова.