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8 сентября 2016 г.

Крупнейшее в СКФО производство керамокирпича на Ставрополье построили за два года

В Ипатовском районе запустили завод ООО «Экокирпич» по производству керамического кирпича. Мощность нового завода составляет 50 миллионов кирпичей в год: по 100 тысяч в смену. Завод оснащён современным оборудованием, а обжиг кирпича ведётся без газовых горелок по не редкой в России технологии. Предприятие уже дало Ипатовскому району 32 рабочих места, вскоре штат расширится до 50 единиц.

В торжественном открытии завода принял участие заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Дмитрий Макаркин. Он пожелал владельцам завода успешной работы и новых проектов на территории края.

– Проект стартовал в марте 2014 года, и сегодня мы с ноля построили самый крупный в СКФО завод по выпуску керамического кирпича, – подчеркнула в приветственном слове руководитель инвестиционного проекта ООО «Экокирпич» Ольга Антонова.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы министерства энергетики, промышленности и связи СК
http://www.stapravda.ru/20160908/krupneyshee_v_skfo_proizvodstvo_keramokirpicha_na_stavropole_pos_96456.html
Фотография к статье Крупнейшее в СКФО производство керамокирпича на Ставрополье построили за два года
Завод ООО «Экокирпич» по производству керамического кирпича.
Завод ООО «Экокирпич» по производству керамического кирпича.
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Крупнейшее в СКФО производство керамокирпича на Ставрополье построили за два года
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