Аллею праведников народов мира заложили в Кисловодске

В Кисловодске, на территории мемориала «Жертвам фашизма», где во время оккупации фашисты замучили 322 еврея, высадили березки в память о пяти горожанах, которые спасали евреев и недавно были удостоены звания Праведников народов мира.

Как рассказала ведущая траурного митинга, потомственная кисловодчанка Галина Свешникова, в период фашистской оккупации 1942-43-го годов жертвами Холокоста стали более двух тысяч кисловодских евреев. Но некоторым удалось спастись благодаря помощи местных жителей других национальностей, которые, рискуя жизнью, прятали соседей-евреев, выдавали их за своих родственников. Их подвиг и их имена стали известны благодаря поисковой работе молодежи местной еврейской общины. Пятеро из них, – Сергей Метревели, Анна Попова, Ольга Пыльнева, Александра Жолтая и Варвара Цвиленева, – по решению израильского института изучения Холокоста «Яд ва-Шем» удостоены звания Праведники народов мира.

В церемонии закладки аллеи приняли участие лидеры еврейских общественных организаций России, руководители администраций Кисловодска и соседнего Малокарачаевского района КЧР, представители местных национальных диаспор, религиозные деятели, студенты и школьники.

Генеральный директор Федеральной еврейской национально-культурной автономии Евгения Михалева подчеркнула, что для нее память о людях, спасавших евреев от Холокоста – это часть ее души. Сейчас в регионах Российской Федерации проходит кинофорум, посвященный толерантности народов. Он носит имя Николая Киселева. В 1942-м году этот русский партизан вывел с оккупированной фашистами территории Белоруссии 218 евреев. Среди них была трехлетняя девочка Берта. Она тяжело болела и все время плакала. Встал вопрос о том, чтобы оставить девочку с родителями в лесу у партизан. Но Николай Киселев взял Берту на руки и две недели нес ее.

– Я часто думаю о Николае Киселеве, потому что лично знаю Берту и ее семью, – сказала Евгения Михалева. – Очень важно, что в Кисловодске увековечили память не только жертв Холокоста, а и кисловодчан других национальностей, которые были неравнодушны к чужому горю и спасали соседей-евреев.

Заместитель главы администрации Кисловодска Олег Самсонников высоко оценил деятельность местной еврейской национально-культурной автономии в воспитании молодежи, укреплении мира и согласия в многонациональном и многоконфессиональном регионе. Вот и к участию в закладке Аллеи Праведников народов мира они привлекли представителей всех основных религиозных, национальных и общественных организаций Кисловодска. Что, безусловно, благотворно скажется на воспитании подрастающего поколения в духе толерантности.

Во время войны было немало случаев, когда евреев прятали и выдавали за своих родственников карачаевцы. Заместитель главы администрации Малокарачаевского района КЧР Асият Гнаева подчеркнула:

– В священных книгах сказано: «Кто спас жизнь одного человека, все равно, что спас целый мир». В годы войны наши земляки спасали евреев, зная, что за это могут угодить в концлагерь, а то и лишиться жизни. Своим примером они доказали, что и в нечеловеческих условиях можно оставаться человеком.

Асият Борисовна рассказала, что в августе 1994-го года институтом изучения Холокоста «Яд ва-Шем» звания «Праведники народов мира» была удостоена вся карачаевская семья Халамлиевых из поселка Теберда. Номинирован на это почетное звание и целый черкесский аул Бестеней, где во время войны на общем сходе решили не выдавать еврейских детей, эвакуированных с временно оккупированных территорий Советского Союза.

О том, насколько важно сохранять человечность, сострадание к ближним, несмотря на национальные и религиозные различия, говорили на митинге главный раввин Северного Кавказа Леви Шабаев и имам-хабиб Кисловодска и Предгорного района Назби Аджиев. Сходные мысли прозвучали и в письме настоятеля Свято-Никольского храма, протоиерея Иоанна Знаменского, которое зачитала прихожанка местной православной общины.

Затем почетные гости митинга и молодежь посадили на территории мемориала пять березок в память об Александре Жолтой, Сергее Метревели, Анне Поповой, Ольге Пыльневой и Варваре Цвиленевой.

http://www.stapravda.ru/20160908/alleyu_pravednikov_narodov_mira_zalozhili_v_kislovodske_96455.html