55 квартир получили в Кисловодске дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей

На днях в большом зале администрации Кисловодска собрались 55 детей-сирот со всего края.

Впрочем, они уже давно не дети. Некоторые сами успели стать родителями. Но за плечами у каждого горькое сиротское детство, годы жизни в интернатах. А затем пришло время покинуть казенный дом. И куда деваться, где жить? В отличие от сверстников, которым обзавестись жильем помогали папы и мамы, у детей-сирот все надежды на государство.

Насколько они оправдываются, перед началом торжественной церемонии вручения документов и ключей от квартир рассказала директор ГКУ «Имущественный фонд Ставропольского края» Ольга Иванова:

– Сегодня обладателями собственного жилья на улице Римгорской в Кисловодске станут 55 молодых людей, оставшихся в детстве без попечения родителей. Квартиры, – каждая площадью не менее 36 квадратных метров, – куплены за счет средств бюджетов Ставропольского края и Российской Федерации. Губернатор, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, не уменьшил ни на копейку данную статью расходов. По ней в этом году предусмотрено финансирование в объеме 474 миллиона рублей. Уже приобретено в собственность края порядка 300 жилых помещений, до конца года планируется выкупить еще 180 помещений. Средства на эти цели выделяются ежегодно. Ежегодно в Ставропольском крае жилье получают около 400 детей-сирот. И примерно столько же новых выпускников интернатов становятся в очередь. Так что на сегодняшний день остается еще около тысячи детей-сирот, нуждающихся в жилье. Но и их проблемы мы будем решать в обязательном порядке. А сегодняшним новоселам хочу сказать: Имущественный фонд не прощается с вами. Мы готовы всегда вам помогать.

К виновникам торжества обратилась и заместитель главы администрации Кисловодска по социальным вопросам Татьяна Загуменная:

Новоселье – событие радостное и хлопотное. Вам предстоит еще многое сделать, чтобы семейный очаг стал по-домашнему теплым. От всей души желаю, чтобы в ваших домах царили счастье, покой и благополучие. Чувствуйте себя в новых квартирах уютно и комфортно. А тем, кто еще не успел обзавестись второй половинкой, желаем создать крепкие и счастливые семьи – опору для каждого человека.

Татьяна Загуменная напомнила, что столь радостное событие стало результатом тесного взаимодействия федеральной, краевой, муниципальной властей и поблагодарила строительную компанию «Стройжилсервис» за качественно выполненную работу.

Руководитель компании-застройщика Дмитрий Пихельсон был краток, но конкретен:

– Наше предприятие всегда отличалось ответственностью. Мы не бросим эти дома и всегда будем готовы помочь в их эксплуатации. А всех новоселов приглашаю принять участие в поквартирном обходе домов на улице Римгорской. Мы готовы принять и устранить ваши замечания, если таковые будут.

Затем Ольга Иванова и Татьяна Загуменная вручили детям-сиротам ключи от их новых квартир.

http://www.stapravda.ru/20160908/55_kvartir_poluchili_v_kislovodske_detisiroty_ostavshiesya_bez_p_96426.html