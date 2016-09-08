Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
8 сентября 2016 г.

24-летняя жительница села Саблинского убила своего новорожденного младенца

Новорожденный

Вынесен приговор 24-летней жительнице села Саблинского Александровского района Оксане Пашневой. Она признана виновной в убийстве новорожденного ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в краевом управлении СКР.

По данным следствия и суда, 24 мая 2015 года Пашнева родила у дома в селе Саблинском живого мальчика. Желая скрыть данный факт, она замотала его в простыню, положила в картонную коробку и унесла в другую комнату, где оставила без ухода. На следующий день, убедившись, что новорожденный не подает признаков жизни, женщина опустила коробку с ребенком в сухой колодец, расположенный на заднем дворе ее домовладения, после чего присыпала землей. Кроме того, злоумышленница с февраля 2015 года по март нынешнего, имея на иждивении троих несовершеннолетних детей, 2011, 2012 и 2013 годов рождения, не исполняла свои обязанности по их воспитанию.

Приговором суда Оксане Пашневой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении по достижению 14-летнего возраста ее младшего ребенка, 2013 года рождения и штраф в размере 10 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160908/24letnyaya_zhitelnitsa_sela_sablinskogo_ubila_svoego_novorozhden_96430.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Происшествия
Жених похитил в Пятигорске 16-летнюю девушку, за что будет судим
24-летняя жительница села Саблинского убила своего новорожденного младенца
24-летний парень утонул в Предгорном районе Ставрополья
На Ставрополье рейсовый автобус съехал в кювет, один человек пострадал
Подозреваемый в краже нефти на Ставрополье скрывался от следствия 4 года
Александровский район
В Александровском районе открыли памятные доски Героям Советского Союза
Спартакиада работников АПК прошла в селе Александровском
Выставка о фильмах о любви открылась в селе Александровском
День физкультурника отметили в селе Александровском отметили спортивным праздником
Двое мужчин задержаны за разбой в Александровском районе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!