24-летняя жительница села Саблинского убила своего новорожденного младенца

Вынесен приговор 24-летней жительнице села Саблинского Александровского района Оксане Пашневой. Она признана виновной в убийстве новорожденного ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в краевом управлении СКР.

По данным следствия и суда, 24 мая 2015 года Пашнева родила у дома в селе Саблинском живого мальчика. Желая скрыть данный факт, она замотала его в простыню, положила в картонную коробку и унесла в другую комнату, где оставила без ухода. На следующий день, убедившись, что новорожденный не подает признаков жизни, женщина опустила коробку с ребенком в сухой колодец, расположенный на заднем дворе ее домовладения, после чего присыпала землей. Кроме того, злоумышленница с февраля 2015 года по март нынешнего, имея на иждивении троих несовершеннолетних детей, 2011, 2012 и 2013 годов рождения, не исполняла свои обязанности по их воспитанию.

Приговором суда Оксане Пашневой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении по достижению 14-летнего возраста ее младшего ребенка, 2013 года рождения и штраф в размере 10 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160908/24letnyaya_zhitelnitsa_sela_sablinskogo_ubila_svoego_novorozhden_96430.html