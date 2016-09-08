24-летний парень утонул в Предгорном районе Ставрополья

В Предгорном районе на водоеме под названием «8 бригада» утонул молодой ставропольчанин, его тело подняли на поверхность водолазы.

Как сообщает пресс-служба ПАСС СК, трагедия разыгралась на хуторе Гвардеец. 24-летний парень приехал на пруд с приятелем отдохнуть. Решив охладиться, молодой человек разогнался, прыгнул с берега в воду и исчез.

– Сценарий этой трагедии до боли типичен. Ему предшествовали все запрещенные действия на водоеме: парни употребляли алкогольные напитки, выбрали местом отдыха пруд, где стоят запрещающие купание знаки, а также заходили в воду экстремальным способом, – прокомментировал спасатель ПАСС СК Владимир Дышев, возглавивший поисковую операцию. – Ставится под сомнение и компетентность дежурившего на этом водоеме сторожа – молодые люди беспрепятственно купались неподалеку от запрещающих аншлагов и их никто не остановил.

http://www.stapravda.ru/20160908/24letniy_paren_utonul_v_predgornom_rayone_stavropolya_96429.html