Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
8 сентября 2016 г.

24-летний парень утонул в Предгорном районе Ставрополья

В Предгорном районе на водоеме под названием «8 бригада» утонул молодой ставропольчанин, его тело подняли на поверхность водолазы.

Как сообщает пресс-служба ПАСС СК, трагедия разыгралась на хуторе Гвардеец. 24-летний парень приехал на пруд с приятелем отдохнуть. Решив охладиться, молодой человек разогнался, прыгнул с берега в воду и исчез.

– Сценарий этой трагедии до боли типичен. Ему предшествовали все запрещенные действия на водоеме: парни употребляли алкогольные напитки, выбрали местом отдыха пруд, где стоят запрещающие купание знаки, а также заходили в воду экстремальным способом, – прокомментировал спасатель ПАСС СК Владимир Дышев, возглавивший поисковую операцию. – Ставится под сомнение и компетентность дежурившего на этом водоеме сторожа – молодые люди беспрепятственно купались неподалеку от запрещающих аншлагов и их никто не остановил.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160908/24letniy_paren_utonul_v_predgornom_rayone_stavropolya_96429.html
Фотография к статье 24-летний парень утонул в Предгорном районе Ставрополья

Фото пресс-службы ПАСС СК
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Предгорный район
24-летний парень утонул в Предгорном районе Ставрополья
В поселке Санамер открыт новый учебный блок строящейся школы
Деятельность группы наркоторговцев пресечена в Иноземцево
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил литургию на вершине горы Бештау
На Ставрополье сын в пьяной ссоре утюгом убил отца
Происшествия
Жених похитил в Пятигорске 16-летнюю девушку, за что будет судим
24-летняя жительница села Саблинского убила своего новорожденного младенца
На Ставрополье рейсовый автобус съехал в кювет, один человек пострадал
Подозреваемый в краже нефти на Ставрополье скрывался от следствия 4 года
17-летний подросток «обчистил» односельчан в Буденновском районе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!