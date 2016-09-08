10 сентября Парад российского студенчества пройдет в Ставрополе
10 сентября в 30 городах пройдет Парад российского студенчества. Это уникальное масштабное событие объединит десятки тысяч ребят из самых разных территорий России. В списке городов-участников – Ставрополь. На площади Ленина краевой столицы пройдут торжественное посвящение в студенты и праздничное шествие. Тут же откроется выставка достижений учебных заведений, заработают интерактивные площадки. Напутствия первокурсникам даст губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. А вечером на Параде выступит группа «Интонация».
Завершится мероприятие дискотекой под открытым небом, которую проведут ди-джеи радиостанции «Европа Плюс» – Бригада У.