Журналу «Благословенный Кавказ» – 5 лет
Вышел в свет шестидесятый выпуск церковно-общественного журнала Пятигорской и Черкесской епархии «Благословенный Кавказ», которому нынче исполняется пять лет. На сорока восьми страницах ежемесячное издание рассказывает о церковных праздниках, новостях приходов, житиях новомучеников, православных традициях. Находят место в издании исторические материалы, ответы на правовые вопросы. Есть раздел по изучению церковнославянского языка и даже кулинарная страничка. «Благословенный Кавказ» тиражом 13000 экземпляров бесплатно распространяется по приходам епархии. Издается журнал на пожертвования. С нынешнего года его также можно видеть на одноименном сайте Пятигорской и Черкесской епархии.