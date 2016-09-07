«Благословенному Кавказу» – пять лет / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

Вышел в свет шестидесятый выпуск церковно-общественного журнала Пятигорской и Черкесской епархии «Благословенный Кавказ», которому нынче исполняется пять лет. На сорока восьми страницах ежемесячное издание рассказывает о церковных праздниках, новостях приходов, житиях новомучеников, православных традициях. Находят место в издании исторические материалы, ответы на правовые вопросы. Есть раздел по изучению церковнославянского языка и даже кулинарная страничка. «Благословенный Кавказ» тиражом 13000 экземпляров бесплатно распространяется по приходам епархии. Издается журнал на пожертвования. С нынешнего года его также можно видеть на одноименном сайте Пятигорской и Черкесской епархии.

http://www.stapravda.ru/20160907/zhurnalu_blagoslovennyy_kavkaz__5_let_96394.html