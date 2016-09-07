Выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья» развернется 17 сентября

Посмотреть, попробовать и купить дешево / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

Началась подготовка к ежегодной выставке-ярмарке «Пищевая индустрия Ставрополья», которая состоится 17 сентября в региональной столице и будет одной из составляющих праздника Дня края и Дня города Ставрополя.

В экспозиции примут участие около 60 организаций по производству пищевых продуктов и напитков, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. На выставке производители Ставрополья продемонстрируют новейшие достижения пищевой индустрии. Это молочная и мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы, мука, масло растительное, макароны, плодоовощные консервы, соки, овощи, безалкогольные напитки и минеральная вода. Пройдет также ярмарочная торговля, дегустация хлебобулочных, колбасных изделий, мясных деликатесов и других продуктов.

Выставка-ярмарка будет работать на улице Морозова (от улицы Маршала Жукова до улицы Артема) с 8 до 15 часов. Как уверяют в комитете, жители и гости Ставрополя смогут приобрести необходимую продукцию краевых производителей по ценам ниже рыночных.

http://www.stapravda.ru/20160907/vystavkayarmarka_pischevaya_industriya_stavropolya_razvernetsya__96396.html