В Ставропольском крае собрали 3 тысячи тонн винограда

Три тысячи тонн «янтаря» / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

На Ставрополье уже собрано 3 тысячи тонн винограда столовых и технических сортов. Активными темпами кампания идет в Буденновском, Левокумском, Нефтекумском, Степновском, Петровском, Изобильненском районах.

Как сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», в этом году государственная поддержка отрасли на федеральном и краевом уровне увеличена: на возмещение части затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками в два с половиной раза, а на установку шпалеры – в восемь раз.

http://www.stapravda.ru/20160907/v_stavropolskom_krae_sobrali_3_tysyachi_tonn_vinograda_96383.html