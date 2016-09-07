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7 сентября 2016 г.
Три тысячи тонн «янтаря» / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

В Ставропольском крае собрали 3 тысячи тонн винограда

Виноград

На Ставрополье уже собрано 3 тысячи тонн винограда столовых и технических сортов. Активными темпами кампания идет в Буденновском, Левокумском, Нефтекумском, Степновском, Петровском, Изобильненском районах.

Как сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», в этом году государственная поддержка отрасли на федеральном и краевом уровне увеличена: на возмещение части затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками в два с половиной раза, а на установку шпалеры – в восемь раз.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160907/v_stavropolskom_krae_sobrali_3_tysyachi_tonn_vinograda_96383.html
Фотография к статье В Ставропольском крае собрали 3 тысячи тонн винограда
Виноград
Виноград
Фото ГКУ «Ставропольвиноградпром».
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