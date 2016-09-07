В Ставрополе названы победители конкурса «Фестиваль городских цветников»

В преддверии Дня города в краевом центре проходит традиционный конкурс «Фестиваль городских цветников». В нынешнем году на участие в нем подано более 100 заявок. В течение всего лета в ходе отборочного этапа специальная комиссия оценивала не только качество исполнения и гармонию цветовых сочетаний, но и креативность идей.

На торжественной церемонии награждения победителей в администрации Ставрополя подвели итоги. В номинации «Парадный вход» первое место занял Ставропольский государственный аграрный университет, второе присуждено ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», третье – МУП «Водоканал». «Лучшая вертикальная композиция» – номинация, в которой оценивалось цветочное оформление балконов и окон. Здесь победу одержала Галина Кулабина (ул. Пирогова, 18/2). Второе место занял Николай Лякишев (ул. Р. Люксембург, 51), на третьем – Валентина Черненко (ул. Вокзальная, 21). В номинации «Клумба моего дворика» безусловным победителем признана Светлана Фомичева (ул. Чапаева, 5). Второе место заняла клумба Михаила Мещерякова (ул. Ленина, 412, корпус 1). Третье место присудили Елене Бочко (ул. Дзержинского, 136б).

Победителей конкурса наградили кубками, грамотами и денежными сертификатами.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160907/v_stavropole_nazvany_pobediteli_konkursa_festival_gorodskikh_tsv_96410.html