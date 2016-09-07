В Пятигорске прошли занятия в школе актива лидеров ученического самоуправления

В Пятигорске завершила свою работу Школа актива лидеров ученического самоуправления и детских общественных объединений. Ее участниками стали представители 34 городов и районов Ставрополья, всего 170 человек. Это старшеклассники – лидеры детских общественных организаций и объединений, руководители первичных отделений Российского Союза молодежи. Каждый из них, несмотря на юный возраст, добился немалых высот.

В течение пяти дней активисты посетили мастер-классы, образовательные курсы, семинары, курсы повышения личной эффективности. В итоге, получили представление об основах PR-деятельности, развили навыки делового общения, узнали о работе в сфере добровольчества и многое другое. В завершение Школы актива участники получили дипломы, а Юлии Кудриной из Железноводска, набравшей по итогам всех мероприятий наибольшее количество баллов, вручили путевку в Международный детский центр «Артек».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160907/v_pyatigorske_proshli_zanyatiya_v_shkole_aktiva_liderov_uchenich_96408.html