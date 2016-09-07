В Карачаево-Черкессии стартовал фестиваль фотографов и видеографов «Два крыла»

Туркомплекс «Медовые водопады» стал центром притяжения фотографов и видеографов из разных уголков России и стран ближнего зарубежья.

В приветственном адресе к участникам фестиваля обратился заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Михаил Ведерников. Он выразил уверенность, что фестиваль «Два крыла» будет способствовать созданию благоприятного имиджа Северного Кавказа.

«Искренне рад тому, что на Северном Кавказе появилась площадка, объединяющая лучших фотографов и видеографов нашего округа. Фестиваль не только позволяет открывать новые имена, давать дорогу талантам, но и выступает прекрасным примером объединения усилий во имя благого дела», – отметил Ведерников.

Также на торжественном открытии фестиваля с приветственным словом от имени Главы Карачаево-Черкесской республики выступил заместитель Председателя Правительства Мурат Озов.

«Я очень благодарен организаторам фестиваля за то, что здесь собралось столько прекрасных специалистов, – отметил Озов. – Наши гости смогут познакомиться с культурой и бытом наших народов. Уверен, все вы получите огромное удовольствие не только от полученных знаний, но и от красоты, которая вас окружает!»

Министр туризма, курортов и молодежной политики республики Анзор Эркенов, директор фестиваля Расул Боташев и директор ТК «Медовые водопады» Мусса Боташев также пожелали участникам плодотворной работы.

«Мы стараемся сделать пребывание участников здесь максимально полезным и продуктивным, – поделился Расул Боташев. – Надеемся, что участникам удастся применить полученные здесь знания в будущем».

Основной целью фестиваля «Два крыла» является создание условий для объединения и сотрудничества фотографов и видеографов Северо-Кавказского региона и всего Юга России.

Участников фестиваля ожидают мастер-классы от профессиональных фотографов, видеографов и кинематографистов России, различные конкурсы и квесты, экскурсии по достопримечательностям Карачаево-Черкесии, конные прогулки и многое другое.

Организатором фестиваля «Два крыла» выступают Rigo Media Center совместно с ТК «Медовые водопады» при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и Главы Карачаево-Черкесской Республики.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160907/v_karachaevocherkessii_startoval_festival_fotografov_i_videograf_96404.html