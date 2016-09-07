В Дагестане уничтожены шестеро бандитов, совершавших дерзкие убийства

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ и МВД России была получена информация о скрывающихся на территории Дагестана лицах, причастных к деятельности бандитского подполья, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета. Было принято решение о проведении сегодня, седьмого сентября, с 6.00 контртеррористической операции и введении правового режима КТО в пределах административной границы города Избербаш, а также в Кировском районе Махачкалы.

Здания, в которых укрылись бандиты, были блокированы силами правопорядка. Жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа трое боевиков нейтрализованы в Избербаше, еще трое — в Махачкале.

По данным республиканского Оперативного штаба НАК, бандиты предварительно опознаны. Среди них — находившийся в федеральном розыске с июня 2015 года главарь «местной» бандгруппы Магомед Халимбеков.

Известно, что боевики были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению в августе на сотрудников ДПС и попытке подрыва СВУ в районе железнодорожного переезда в Избербаше, а также расстрелу жителей в селении Сергокала 10 июля.

Нейтрализацией бандитов по существу завершена ликвидация банды, совершавшей дерзкие убийства граждан и сотрудников правоохранительных органов в районе Избербаша. На месте боестолкновения обнаружены автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним и граната.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

http://www.stapravda.ru/20160907/v_dagestane_unichtozheny_shestero_banditov_sovershavshikh_derzki_96403.html