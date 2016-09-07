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7 сентября 2016 г.

В Александровском районе открыли памятные доски Героям Советского Союза

В Александровском районе открыли памятные доски Героям Советского Союза

По инициативе Общероссийской общественно– государственной организации «Российское военно – историческое общество» в рамках федерального проекта по установлению памятных досок на фасадах школ в субъектах Российской Федерации, где учились Герои Советского Союза, совершившие подвиги во время Великой Отечественной войны 1941 -1945годов, для общеобразовательных организаций Ставропольского края изготовлено 83 памятные доски, три из них – для школ Александровского района, сообщили в администрации мунициапльного образования. 

Торжественное открытие памятных досок в честь Героев Советского Союза А. Зацепина и И. Лихобабина состоялось в средней школе № 5 села Круглолесского. А на следующий день такая доска памяти И.Тенищева была открыта в средней школе № 1 им. Героя Советского Союза И. И. Тенищева села Александровского.С приветственным словом к присутствующим обратились глава администрации Александровского района Л. Маковская, член Совета ветеранов А. Арчаков. Директор школы Л. Горлова зачитала письмо-обращение от сына и дочери Героя Советского Союза И. Тенищева.

Присутствующие выразили искреннюю признательность Президенту РФ В. Путину и Председателю Российского военно-исторического общества В. Мединскому за программу по увековечению памяти о героях войны.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160907/v_aleksandrovskom_rayone_otkryli_pamyatnye_doski_geroyam_sovetsk_96401.html
Фотография к статье В Александровском районе открыли памятные доски Героям Советского Союза
В Александровском районе открыли памятные доски Героям Советского Союза
В Александровском районе открыли памятные доски Героям Советского Союза
Фото из архива администрации Александровского района
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