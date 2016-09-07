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7 сентября 2016 г.

Свадьбу в русском стиле сыграли для молодоженов в Андроповском районе

Все чаще женихи и невесты нашего края отдают предпочтение стилизованным свадьбам. Именно такая, в русских традициях, прошла в отделе ЗАГС Андроповского района для Николая Похожаева и Виктории Хорольской. Специалисты подготовили сценарий бракосочетания с элементами старинных русских обрядов: накрыли стол с самоваром, караваем и свадебными шишками. Во время церемонии регистрации брака Виктория и Николай ступили на рушник, чтобы «навек судьбу соединить», зажгли семейный очаг и выразили троекратным поклоном свою любовь родителям. Новобрачным вручили куклы «неразлучники», которые считаются оберегом любви, и щедро осыпали хмелем с пожеланиями долгой семейной жизни.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160907/svadbu_v_russkom_stile_sygrali_dlya_molodozhenov_v_andropovskom__96406.html
Фотография к статье Свадьбу в русском стиле сыграли для молодоженов в Андроповском районе
Свадьбу в русском стиле сыграли для молодоженов в Андроповском районе
Свадьбу в русском стиле сыграли для молодоженов в Андроповском районе
Фото с сайта stavzags.ru
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