Свадьбу в русском стиле сыграли для молодоженов в Андроповском районе

Все чаще женихи и невесты нашего края отдают предпочтение стилизованным свадьбам. Именно такая, в русских традициях, прошла в отделе ЗАГС Андроповского района для Николая Похожаева и Виктории Хорольской. Специалисты подготовили сценарий бракосочетания с элементами старинных русских обрядов: накрыли стол с самоваром, караваем и свадебными шишками. Во время церемонии регистрации брака Виктория и Николай ступили на рушник, чтобы «навек судьбу соединить», зажгли семейный очаг и выразили троекратным поклоном свою любовь родителям. Новобрачным вручили куклы «неразлучники», которые считаются оберегом любви, и щедро осыпали хмелем с пожеланиями долгой семейной жизни.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160907/svadbu_v_russkom_stile_sygrali_dlya_molodozhenov_v_andropovskom__96406.html