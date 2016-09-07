Ставропольские байкеры проводят мастер-классы для школьников в новом учебном году

Новый учебный год для школьников Ставрополья начался не только со Дня знаний и долгожданных встреч с одноклассниками и педагогами, но и с ярких, показательных мастер-классов от ставропольских байкеров, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Байкеры мотоклуба «Ворон КМВ» поделились собственным опытом безопасного нахождения на проезжей части, поведали о маленьких хитростях и особенностях езды на мотоцикле, помогающих прогнозировать различные дорожные ситуации, возникающие в городских условиях. Наглядно продемонстрировали ребятам преимущество мотошлемов и защитной экипировки, а также технические характеристики своих «железных коней». Полицейские, в свою очередь, объяснили школьникам, где и с какого возраста можно обучиться вождению мотоцикла, а также рассказали о службе в мотовзводе Госавтоинспекции.

http://www.stapravda.ru/20160907/stavropolskie_baykery_provodyat_masterklassy_dlya_shkolnikov_v_n_96399.html