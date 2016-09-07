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7 сентября 2016 г.

Ставропольские баскетболистки стали 2-ми на турнире в Ростове-на-Дону

Баскетболистки «Ставропольчанка-СКФУ» стали вторыми на предсезонном турнире в Ростове-на-Дону

Подопечные Евгения Алиева начали подготовку к регулярному сезону в Ростове-на-Дону, где заняли второе место на предсезонном турнире. Ставропольские баскетболистки планируют побороться также за награды турнира, посвященного Дню баскетбола в Краснодаре (16-17 сентября), а затем проведут поединок Кубка России против «Сургута». Эта встреча состоится 21 сентября.

В межсезонье в команде произошли изменения. Ее покинули вые Людмила Мальцева и Виктория Кармышкина, защитник Наталья Капалет, нападающие Елена Кривошеева и Наталья Лесовая. Из-за травм решила закончить карьеру форвард Ирина Алехина. Места выбывших заняли новобранцы: центровая из пензенской «Юности» Мария Хрулева, экс-форвард «Казаночки» Альбина Хамитова, ее коллега по амплуа из ивановской «Энергии» Юлия Соколюк, а также двукратные бронзовые призеры первого дивизиона суперлиги из омского «Нефтяника» защитник – Галина Ляшенко и нападающий Елена Федотова.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160907/stavropolskie_basketbolistki_stali_2mi_na_turnire_v_rostovenadon_96420.html
Фотография к статье Ставропольские баскетболистки стали 2-ми на турнире в Ростове-на-Дону
Баскетболистки «Ставропольчанка-СКФУ» стали вторыми на предсезонном турнире в Ростове-на-Дону
Баскетболистки «Ставропольчанка-СКФУ» стали вторыми на предсезонном турнире в Ростове-на-Дону
фото: www.minsport.ru
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