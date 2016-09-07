Ставропольская ветеранская организация готовится отметить 30-летие

Ветераны готовятся к юбилею / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

В марте будущего года краевая ветеранская организация будет отмечать 30-летие со дня образования. На Ставрополье уже создан штаб по организации и подготовке юбилейных торжеств. Поставлены задачи в районных и городских организациях оформить стенды и фотоальбомы. Среди главных направлений работы также реставрация и ремонт памятников и обелисков, мест воинских захоронений. В ответ на просьбу краевого совета ветеранов редакция «Ставропольской правды» в этом году вводит новую рубрику «К 30-летию ветеранского движения в крае», под которой будут публиковаться материалы о жизни и работе заслуженных людей нашего региона, о делах ветеранских объединений.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160907/stavropolskaya_veteranskaya_organizatsiya_gotovitsya_otmetit_30l_96379.html