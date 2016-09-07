Ставрополье завоевало 7 золотых медалей на выставке «Агрорусь-2016»

Инновации в АПК / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

В Санкт-Петербурге завершила работу XXV Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь-2016», одним из главных организаторов которой традиционно выступает Министерство сельского хозяйства РФ. Инновационные разработки, сельхозтехнику, продукты питания и многое другое продемонстрировали более 1000 отраслевых компаний, фермерских хозяйств и частных предпринимателей.

Свои ноу-хау представили и ученые Ставропольского государственного аграрного университета. В итоге семь заявленных проектов отмечены золотыми медалями в номинации «За достижения в области инноваций в АПК». В их числе региональная модель формирования и управления высокопродуктивными генетическими ресурсами животноводства (на примере Ставрополья), агроэкологические методы обеспечения стабилизации продовольственной безопасности СКФО, биотехнология для бройлерного птицеводства, биологически активные препараты на основе продуктов пчеловодства.

http://www.stapravda.ru/20160907/stavropole_zavoevalo_7_zolotykh_medaley_na_vystavke_agrorus2016_96381.html