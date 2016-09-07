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7 сентября 2016 г.

Сотрудник колонии на Ставрополье получил взятку за УДО осужденного

Судебной коллегией по уголовным делам Ставропольского краевого суда оставлен без изменения приговор в отношении П. Усастова, который он оспаривал. Приговором Промышленного районного суда Ставрополя Усастов был осужден к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года за получение взятки. Являясь начальником отряда участка колонии – поселения исправительной колонии № 6, он получил взятку – 440 000 рублей за подготовку документов по представлению одного из осужденных к условно-досрочному освобождению. Адвокат и защитник осужденного обжаловали приговор в апелляционном порядке, указывая о необоснованности квалификации действий и несправедливости назначенного наказания. Приговор суда вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160907/sotrudnik_kolonii_na_stavropole_poluchil_vzyatku_za_udo_osuzhden_96402.html
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