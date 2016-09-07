Сокрытие ВИЧ-статуса от полового партнера стало причиной уголовного преследования для ставропольчанки

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по краю, в Кировском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 23-летней жительницы Новопавловска, состоящей на учете как ВИЧ-инфицированная. Она вступила в половой контакт с местным жителем без использования средств предохранения и не сообщила партнеру о своем заболевании, тем самым заведомо поставила его в опасность заражения. Ведется следствие.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160907/sokrytie_vichstatusa_ot_polovogo_partnera_stalo_prichinoy_ugolov_96413.html